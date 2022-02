उत्तर प्रदेश चुनाव पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या छप रहा है? योगी आदित्यनाथ को क्यों बता रहा अगला पीएम?

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद/नई दिल्ली, फरवरी 11: उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर पाकिस्तान में सियासी पारा तो गर्म ही है, इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया में भी उत्तर प्रदेश में हो रही विधानसभा चुनाव को लेकर काफी दिलचस्पी ली जा रही है। पाकिस्तानी अखबारों में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तो दिलचस्पी है ही, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ को भी संभावित प्रधानमंत्री बताया जा रहा है।

कनाडा में आंदोलनकारियों ने खाई कसम, उखाड़ फेकेंगे जस्टिन ट्रूडो की सत्ता, इस्तीफे की मांग पर अड़े

English summary

What is being published in the Pakistani media on the assembly elections being held in Uttar Pradesh and why is there so much discussion of Yogi Adityanath in Pakistani newspapers?