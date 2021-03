International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली: पिछले कुछ समये से पाकिस्तान लगातार भारत से बांतचीत करने की बात करता आ रहा है। पिछले दो महीने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कई बार भारत से शांति की बात कर चुके हैं तो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल कमर बाजवा भी लगातार भारत से पुरानी बातें भूलकर बातचीत करने की वकालत कर चुके हैं। इसी बीच पाकिस्तान हाईकमीशन ने भारत-पाकिस्तान संबंध को लेकर महत्वपूर्ण बात कही है।

पाकिस्तान की अकड़ पड़ी ढीली, कश्मीर मुद्दे पर भारत से की ‘शांति की बात’

बातचीत की पेशकश

पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के साथ बातचीत की पेशकश की है। पाकिस्तान की तरफ से पिछले दो महीने के दौरान कई बार भारत के सामने बातचीत की बात कही गई है। इस बार पाकिस्तान हाई-कमीशन ने कहा है कि 'शांति के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सभी समस्याओं का समाधान बातचीत से होना चाहिए। खासकर जम्मू-कश्मीर में 70 सालों से लगातार दोनों देशों के बीच मतभेद चला आ रहा है'। पाकिस्तान हाई कमीशन का बयान ऐसे वक्त में आया है, जब ऐसी खबरें हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता करवाने की मध्यस्थता संयुक्त अरब अमीरात करवा रहा है।

Pakistan wants to have good relations with its neighbours. It's imp that instead of war we work towards eliminating poverty & illiteracy. It'd only be possible if there is peace: Aftab Hasan Khan, Charge'd Affaires, Pakistan High Commission (1/2) pic.twitter.com/XDBNwAc7JH