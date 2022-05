चीन की इकोनॉमिक कॉलोनी बनने के करीब पहुंचा पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद/बीजिंग, मई 28: चीन के कर्ज के जाल में पहले से ही फंसे पाकिस्तान को लेकर पिछले कई सालों से कहा जा रहा था, कि आज नहीं तो कल, पाकिस्तान चीन का इकोनॉमिक कॉलोनी बन जाएगा और पाकिस्तान सरकार के कहने पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक ऐसा फैसला करना पड़ रहा है, जो पाकिस्तान को चीन का इकोनॉमिक कॉलोनी बनने के एक कदम करीब और ला देगा।

English summary

China has written a letter to Pakistan and with the acceptance of this letter, Pakistan will take a big step towards becoming the first colony of China.