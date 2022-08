International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद, 22 अगस्त : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। वहां, की पुलिस ने खान के खिलाफ देश की एंटी टेररिज्म एक्ट की धारा 7 के तहत एफआईआर दर्ज की है। हालांकि, कोर्ट ने इमरान को तीन दिन की राहत दी है। पाकिस्तान की जियो न्यूज के मुताबिक,कोर्ट ने गुरुवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

इमरान पर आतंकवाद का बढ़ावा देने को लेकर जो वजह है वह मामला 20 अगस्त का बताया जा रहा है।

(अपडेट जारी है...

English summary

PTI Chairman Imran Khan secures transit bail for three days till August 25 after he filed a pre-arrest bail application in the Islamabad High Court earlier to avoid arrest in a terror case filed against him: Pakistan's Geo News