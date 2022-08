अमेरिका के लिए ताइवान एक 'मोहरा'? बाइडेन के इस कदम से फिर तिलमिलाया चीन

International

oi-Artesh Kumar

ताइपे/बीजिंग 22 अगस्त : ताइवान की आड़ में अमेरिका चीन को उकसा रहा है। इससे पूर्वी एशियाई क्षेत्र में तनाव बढ़ सकते हैं। खबर है कि एक बार फिर ताइवान जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के बीच स्व-शासित द्वीप के नेतृत्व के साथ वार्ता करने के लिए रविवार को इंडियाना के गवर्नर एरिक होलकोम्ब ताइपे पहुंचे (Indiana Governor Eric Holcomb)। बता दें कि पेलोसी ने अगस्त की शुरुआत में ताइवान की यात्रा की थी। 1997 के बाद से किसी अमेरिकी सदन के अध्यक्ष द्वारा द्वीप की यह पहली यात्रा थी। पेलोसी इसी के साथ 25 वर्षों में ताइवान की यात्रा करने वाले पहली सर्वोच्च पदस्थ अमेरिकी अधिकारी बनीं। वहीं चीनी सरकारी मीडिया ने कहा कि, इस महीने की शुरूआत में पेलोसी की ताइवान यात्रा और वर्तमान में इंडियान के गवर्नर की यात्रा से यह साफ पता चलता है कि, वाशिंगटन ताइवान को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इससे अमेरिका के राजनेताओं की जहरीली प्रवृति का पता चलता है।

English summary

China has expressed its outrage after Indiana Governor Eric Holcomb landed in Taiwan on Sunday to hold talks with the leadership of the self-ruled island amid increasing tensions in the Taiwan Strait.This is the second such visit by the US delegation after the short trip of US House Speaker Nancy Pelosi that angered China and set off military tensions in the Taiwan Strait.