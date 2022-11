पाकिस्तान के मौलाना बने 'बजरंगी भाईजान', कराची में बेची गई भारतीय महिला को घर पहुंचाने की छेड़ी मुहिम

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Pakistan News: राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह की रहने वाली एक महिला पाकिस्तान में पिछले 40 सालों से फंसी हुई है और वापस भारत आने के लिए परेशान है। महिला जब महज 16 साल की थी, तभी उसका कथित तौर पर अजमेर में अपहरण किया गया था और फिर उसे 40 साल पहले पाकिस्तान के कराची शहर ले जाया गया। लेकिन, अब उस महिला का बेटा अपनी मां को भारत में रहने वाले अपने घर को खोजने में मदद कर रहा है। महिला का बेटा पाकिस्तान के खानेवाल में रहता है और अपनी मां के परिवार को भारत में खोज रहा है।

English summary

The woman, who was sold from Ajmer Sharif to Karachi, is still searching for her family in India after 40 years.