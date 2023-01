पाकिस्तान के पास बचे सिर्फ 3.7 अरब डॉलर, डिफॉल्ट होने की आई तारीख, जिन्ना के देश को कौन बचाएगा?

पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट में फंसा हुआ है और शहबाज सरकार अब उस नये देश की तलाश में है, जिससे वो कर्ज मांग सके। सऊदी और यूएई इसी महीने आर्थिक मदद देने का ऐलान कर चुके हैं।

Pakistan Crisis: पाकिस्तान का आर्थिक संकट और गहराता जा रहा है और अगर जल्द से जल्द पाकिस्तान को मदद नहीं भेजी गई, तो जिन्ना का देश डिफॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने कहा है, कि देश का मुद्रा भंडार अब घटकर सिर्फ 3.7 अरब डॉलर ही रह गया है और वो (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष) आईएमएफ से बातचीत करने के प्रयास कर रहा है, ताकि बेलऑउट पैकेज हासिल कर डिफॉल्ट होने से बच सके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है, कि 20 जनवरी तक बाहरी कर्ज भुगतना की वजह से देश का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर सिर्फ 3.7 अरब डॉलर तक रह गया है, जो पाकिस्तान को एक महीने से भी कम आयात कवर प्रदान करता है।

