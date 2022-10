मच्छरों से तबाह हुआ पाकिस्तान! तेजी से फैल रहा डेंगू, मलेरिया, भारत से खरीदेगा 60 लाख मच्छरदानी

International

oi-Artesh Kumar

पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत से 60 लाख मच्छरदानी (pakistan flood heat, purchase 6 million mosquito nets from india) की खरीद को मंजूरी दी है। बता दें कि पाकिस्तान में आए भीषण बाढ़ ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करके रख दिया है। वहीं, जनता मच्छर से परेशान हैं, लगातार डेंगू, मलेरिया और अन्य जल जनित का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) वैश्विक कोष के तहत उपलब्ध कराए वित्तीय संसधानों का इस्तेमाल इस्लामाबाद के लिए मच्छरदानी की खरीद में करेगा।

English summary

Pakistan's health ministry on Tuesday approved the purchase of over 6 million mosquito nets from India, as the country scrambles to contain the spread of malaria and other vector-borne diseases due to the unprecedented floods, according to a media report on Tuesday.