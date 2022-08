ICU में पहुंची पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, देश पर कर्ज हुआ 60 खरब रुपये, ढहने के कगार पर पहुंचा

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अगस्त 17: भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक नाकामयाब मुल्क बन गया है और आजादी के 75 साल बीतने के बाद अब ये कहने में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अपनी करनी के चलते दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है और बुरी तरह से आर्थिक संकट में फंसने के लिए तेजी से अग्रसर है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहरा गया है और देश का कर्ज 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। लिहाजा, पाकिस्तान असहनीय कर्ज के बोझ तले दब गया है।

English summary

The economic condition of Pakistan has become very bad and the country has got a debt of 60 trillion Pakistani rupees.