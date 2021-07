पाकिस्तान में रहने वाले चीन के एक-एक मजदूर को मिलेगी स्पेशल सुरक्षा, विदेश मंत्री और ISI चीफ को फटकार

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद/बीजिंग, जुलाई 26: दासू बस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने घोषणा की है कि पाकिस्तान में रहने वाले एक एक चीनी नागरिकों को स्पेशल सुरक्षा दी जाएगी। इमरान खान सरकार ने चीनी नागरिकों को स्पेशल सुरक्षा देने की घोषणा तब की है, जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और आईएसआई चीफ को चीन ने बीजिंग में बुलाकर जमकर फटकारा है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी विदेश मंत्री और आईएसआई चीफ ने चीनी नागरिकों की मौत को लेकर अपनी दलील देने की कोशिश की, जिसे चीन ने नकार दिया ।

The Imran government has implemented a new security policy for Chinese citizens living in Pakistan, under which special security will be given to each and every Chinese living in Pakistan.