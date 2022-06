पाकिस्तान में फिर 30 रुपये बढ़े पेट्रोल के दाम, एक हफ्ते में 60 रुपये का इजाफा, भड़के इमरान खान

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, जून 03: पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल की कीमतों में शहबाज शरीफ की सरकार ने आग लगा दी है। पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये का इजाफा करने का ऐलान किया है। जिसके बाद पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 60 रुपये बढ़ गई है। शहबाज सरकार के तेल की कीमत बढ़ाने के फैसले को लेकर इमरान खान ने निशाना साधा है और कहा है, कि इन गुलामों को भारत से सीधना चाहिए।

भारत में 2021 में धार्मिक असहिष्णुता और धार्मिक जगहों पर हमले बढ़े, अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट

English summary

Pakistan has again increased the price of petrol by Rs 30, for which Imran Khan has called upon the people to take to the road.