इमरान खान ने देश को दरिद्र बना दिया, जनता को संबोधित करते गुस्से में आग-बबूला हुए शहबाज शरीफ

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद, 28 मई : प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान के विदेशी साजिश वाले आरोपों को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने देश में हर समस्या के लिए इमरान को ही दोषी ठहरा दिया है। बता दें कि, शहबाज शरीफ ने 11 अप्रैल को पीएम का पदभार संभालने के बाद पहली बार देश को संबोधित किया।

English summary

Refuting the allegations of foreign conspiracy made by PTI chief Imran Khan, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif on Friday blamed the PTI chief for major problems afflicting the nation including mounting loans, inflation and economic woes of the country.