श्रीलंका के साथ ऑपरेशन 'मित्र शक्ति' का होगा आगाज, इंडियन आर्मी के 120 जवान श्रीलंका रवाना

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/कोलंबो, अक्टूबर 02: भारत और श्रीलंका एक बार फिर से आपसी संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिशों में लग गये हैं और इसी के तहत भारत-श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास 'मित्र शक्ति' के 8वें संस्करण का आगाज किया जाने वाला है।

English summary

Mitra Shakti-2021 between India and Sri Lanka is going to start from October 4, in which Indian Army personnel have left to participate.