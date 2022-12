OPEC+ का तेल के प्रोडक्शन पर बड़ा फैसला, क्या भारत में पेट्रोल की कीमत कम करेंगी तेल कंपनियां?

ओपेक प्लस तेल उत्पादक देशों का संगठन है, जिसमें सऊदी अरब और रूस का वर्चस्व है और ये देश अपनी मर्जी से तेल उत्पादन में कटौती करते रहते हैं। पिछले दिनों तो अमेरिका ने सऊदी को अंजाम भुगतने की भी धमकी दी थी।

OPEC Oil Production: तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने फैसला लिया है, कि वो तेल के प्रोडक्शन में कटौती करना जारी रखेगा। सऊदी अरब और रूस के नेतृत्व वाले ओपेक प्लस ने रविवार को फैसला लिया है, कि वो तेल की आपूर्ति में कटौती के फैसले पर सहमत है और आने वाले वक्त में भी तेल का प्रोडक्शन कम रखा जाएगा। यानि, ओपेक प्लस के फैसले का मतलब ये है, कि तेल प्रोडक्शन स्थिर रखा जाएगा और जिस तरह से कटौती की जा रही है, वो कटौती ऐसे ही जारी रहने वाली है। ओपेक प्लस के इस फैसले का असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, क्योंकि जी7 देशों ने रूसी तेल की कीमत पर प्राइस कैप लगा दिया है।

