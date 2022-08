तालिबान शासन के एक साल: पैसे की तंगी और बीमारी से कैसे जूझ रहा है अफगानिस्तान?

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 10: दक्षिणी अफगानिस्तान में एक जर्जर अस्पताल में बेबस पड़े मरीज तालिबान के एक साल के शासन की कहानी बयान करने के लिए काफी है और बताता है, कि अफगानिस्तान में कितना घनघोर मानवीय संकट है, जहां लोगों के पास ना पैसे हैं और ना ही इलाज के लिए अस्पताल बचे हैं। पिछले साल 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से देश की सत्ता पर काबिज होने का ऐलान किया था, लेकिन पिछले एक साल में तालिबान को किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है और तालिबान के पास देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने का एक भी रास्ता नहीं है। गुट के अंदर आपसी लड़ाई ने स्थिति को और खराब ही किया है और तालिबान की अंतरिम सरकार अभी तक स्थाई सरकार नहीं बन पाई और ना ही तालिबान अभी तक ये तय कर पाई है, कि अफगानिस्तान में उसे किस तरह की सरकार का निर्माण करना है।

For Masood and his medical team at Boost hospital in #Afghanistan , it looks like 1,026 emergency room patients in 24 hours. pic.twitter.com/jkdGnOI3v0

Afghanistan में चलने लगे सीक्रेट स्कूल, जानिए तालिबान को 'धोखा' देकर कैसे पढ़ती है लड़कियां?

English summary

One year of Taliban is about to be completed in Afghanistan, know how far the country has reached in poverty, misery and starvation?