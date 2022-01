अमेरिका में डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन से हो रही हैं ज्यादा मौतें, अभी भी जारी है वायरस का आतंक

International

वॉशिंगटन, जनवरी 29: पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने दावा किया, कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट कम खतरनाक है, लेकिन अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा लोगों की जान गई है। अमेरिका में अभी भी दैनिक मृत्युदर पूरी दुनिया के मुकाबले काफी ज्यादा है और वायरस का कहर अभी भी अमेरिका में कम नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि, अमेरिका में अभी कई और हफ्तों तक हजारों लोगों की मौत कोरोना वायरस से होने वाली है।

In the US, more people are losing their lives in the Omicron wave than in the Delta variant.