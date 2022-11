उत्तर कोरिया की नई 'मॉन्स्टर मिसाइल' USA को कर देगी तबाह! जानें इसकी ताकत, 'टेंशन' में जापान और दक्षिण कोरिया

International

उत्तर कोरिया (North Korea) अब सीधे अमेरिका (USA) को चेतावनी दे रहा है। वह इसलिए क्योंकि उसने जिस परमाणु से लैस विशाल नई ह्वासोंग-17 (new Hwasong-17)अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM (intercontinental ballistic missile-ICBM) को लॉन्च किया था वह बेहद ही खतरनाक बताया जा रहा है। इसके आकार को देखकर दुनिया इसे 'मॉन्स्टर मिसाइल' कह रही है। बता दें कि, उत्तर कोरिया ने पिछले दो महीने में लगभग 50 से ज्यादा मिसाइल दागे हैं। इनमें से ज्यादातर कम दूरी के हैं। अब उसने जो हरकत की है, वह सीधे-सीधे ताकतवर देश अमेरिका को चुनौती देने के लिए काफी है, क्योंकि ये मिसाइल परमाणु हथियार के साथ अमेरिका तक पहुंच सकता है। तो चलिए आज उत्तर कोरिया की नई 'मॉन्स्टर मिसाइल' ह्वासोंग-17 की विशेषताएं और क्षमताओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं।

English summary

North Korea said it test fired its massive new Hwasong-17 intercontinental ballistic missile (ICBM), in what analysts said may be the first successful launch of the system after doubts were raised about earlier claims.