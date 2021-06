International

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 9 जून: नेशनल ज्योग्राफिक ने मंगलवार को घोषणा की कि वह आधिकारिक तौर पर दक्षिणी महासागर को पृथ्वी के पांचवें महासागर के रूप में मान्यता दे रहा है। यह घोषणा 8 जून को विश्व महासागर दिवस के अवसर पर की गई। दक्षिणी महासागर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक वीटल होम है और दक्षिणी गोलार्ध के लिए एक केंद्र बिंदु है। यह सीधे अंटार्कटिका को घेरता है, जो ड्रेक पैसेज और स्कोटिया सागर को छोड़कर, महाद्वीप के समुद्र तट से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है।

महासागर की सीमाएँ पृथ्वी पर मौजूद चार अन्य महासागरों में से तीन को छूती हैं - अटलांटिक, हिंद और प्रशांत। लेकिन जो चीज दक्षिणी महासागर को दूसरों से अलग बनाती है, वह यह है कि इसके चारों ओर की भूमि द्वारा बड़े पैमाने पर परिभाषित होने के बजाय, पानी का यह बॉडी एक धारा के कारण अद्वितीय है जो भीतर है।

बता दें जब से नेशनल ज्योग्राफिक ने 1915 में मानचित्र बनाना शुरू किया, इसने चार महासागरों को मान्यता दी जिनमें अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और आर्कटिक महासागर। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया इस तारीख से यह दक्षिणी महासागर को दुनिया के पांचवें महासागर के रूप में मान्यता देने की बात कही गई है। ऐसे में अभी तक आपने चार महासागरों के जो नाम सुने थे उसमें में अब एक महासागर का नाम और जुड़ गया है।

दक्षिणी महासागर की 60 डिग्री दक्षिण की अक्षांशीय सीमा मोटे तौर पर अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट (एसीसी) के समान सीमा है, जो नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार, इस क्षेत्र के उत्तर में पाए जाने वाले पानी की तुलना में ठंडा और कम नमकीन पानी लाती है। नेशनल ज्योग्राफिक ने अपनी मैगजीन में कहा कि यह धारा, लगभग 34 मिलियन वर्ष पुरानी है, जो दक्षिणी महासागर की पारिस्थितिकी को इतना विशिष्ट बनाती है, हजारों प्रजातियों के लिए एक अद्वितीय आवास प्रदान करती है।नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के भूगोलवेत्ता एलेक्स टैट कहते हैं, "दक्षिणी महासागर को लंबे समय से वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता दी गई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कभी समझौता नहीं हुआ था, इसलिए हमने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी।

Four oceans or five? It's #WorldOceansDay🌊 and National Geographic is making a change to recognize the Southern Ocean as a fifth official ocean in our atlases and maps! https://t.co/HSHRUAyWuE