नैन्सी का चीन को कड़ा संदेश, अमेरिका हर स्तर पर ताइवान का देगा साथ , मंडरा रहे फाइटर जेट

International

oi-Artesh Kumar

ताइपे, 3 अगस्त : चीन की धमकी के बावजूद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान संसद को संबोधित किया और बीजिंग को प्रभावित करने वाले द्वीप की यात्रा के दौरान ताइवान के राष्ट्रपति के साथ-साथ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।

English summary

China condemned the highest-level U.S. visit to Taiwan in 25 years as a threat to peace and stability in the Taiwan Strait, responding with a flurry of military exercises, summoning the U.S. ambassador in Beijing, and announcing the suspension of several agricultural imports from Taiwan.