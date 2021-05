यमन में ज्वालामुखीय द्वीप पर बना रहस्यमयी एयरबेस, किसने बनाया नहीं पता, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा

International

oi-Abhijat Shekhar

यमन, मई 26: यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब की सेना के बीच लंबे वक्त से संघर्ष चल रहा है और यमन कई सालों से गृहयुद्ध से परेशान है। लेकिन, इन सबके बीच यमन में एक द्वीप पर बनने वाले रहस्यमयी एयरबेस ने दुनिया को हैरान कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में एयरबेस बनने का खुलासा तो हो गया है लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि ये एयरबेस कौन बना रहा है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। (तस्वीर सौजन्य- एसोसिएट प्रेस)

English summary

In terms of strategic importance, an airbase is being built on the island of Mayun and Yemen has said that the United Arab Emirates is behind the creation of the airbase.