7 बच्चों के पिता एलन मस्क ने बताया, अधिक बच्चे पैदा करना क्यों जरूरी है

oi-Sanjay Kumar Jha

वाशिंगटन, 24 मार्चः दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क अपने ट्वीट को लेकर इन दिनों सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में ट्विटर के मालिक बने टेस्ला व स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने फिर ऐसी बात कही है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। एक कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण को लेकर अपनी बात रखते हए मस्क ने अधिक बच्चे पैदा करने को लेकर जो तर्क दिया है वह खूब वायरल हो रहा है। एलन मस्क ने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करना पर्यावरण के लिए बेहतर है।

"Some people think that having fewer kids is better for the environment. Environment's gonna be fine even if we doubled the population. Japan had lowest birth rate. Having kids is essential for maintaining civilization. We can't let civilization dwindle into nothing." — @elonmusk pic.twitter.com/i03zytLDTJ