तालिबान में सिर फुटौव्वल: मुल्ला बरादर और हक्कानी के बीच हुई थी तगड़ी लड़ाई, तालिबानी सूत्रों ने की पुष्टि

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 15: तालिबान में सिर फुटौव्वल जारी है और उसकी पुष्टि तालिबान के सूत्रों ने ही कर दी है। रिपोर्ट है सरकार गठन को लेकर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर और हक्कानी नेटवर्क के वरिष्ठ नेता खलील-उर-रहमान के बीच तकड़ी लड़ाई हुई थी। तालिबान के एक सूत्र ने बीबीसी को दोनों नेताओं के बीच हुई लड़ाई की पुष्टि कर दी है। पहले रिपोर्ट आई थी कि अब्दुल गनी बरादर गोली लगने से घायल हो गया है और उसकी इलाज की जा रही है। अफगानिस्तान के कुछ स्वतंत्र पत्रकारों ने ये भी दावा किया था कि बरादर की गोली लगने से मौत हो चुकी है, लेकिन तालिबान की तरफ से मौत की खबर का खंडन कर दिया गया है।

English summary

There was a fierce battle between the co-founder of the Taliban, Mullah Baradar and the leaders of the Haqqani network.