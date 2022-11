अबतक की सबसे महंगी बीयर,4 करोड़ रुपए से ज्यादा में बिकी, क्वालिटी नहीं इतिहास से जुड़ा है मामला

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

पुरानी शराब की कीमतें आसमान छूती हैं। लेकिन, अमेरिका में बीयर की एक बोतल 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में बिकी है। बीयर की इतनी ज्यादा कीमत आजतक नहीं सुनी गई। बड़ी बात ये है कि इस बीयर की क्वालिटी भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही दुर्लभ हो। इसकी ऊंची कीमत के पीछे का कारण है, इससे जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना जो 1852 में घटी थी। जहां तक इसकी विशेषता की बात है तो यह इस मकसद से तैयार की गई थी कि यह जमा देने वाली सर्दी में भी जमने ना पाए।

English summary

The world's most expensive beer sold for more than Rs 4 crore. Beer was made in 1852 for the search operation of two missing ships and their crew