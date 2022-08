मंकीपॉक्स वायरस कंप्यूटर और आपके कॉफी मशीन में मौजूद है, जरा बच के!

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 20 अगस्त : मंकीपॉक्स बीमारी को लेकर एक नया अध्ययन सामने आया है, जो आपको सावधान करने वाला है। एक नए शोध से पता चला है कि, मंकीपॉक्स वायरस कंप्यूटर के माउस और आपके कॉफी मशीनों में काफी दिनों तक रह सकता है। है न चौंकाने और चिंता करने वाली बात। दरअसल, आप इससे और ज्यादा सावधान हो सकते है।

English summary

The virus detected on the items and surfaces during the study was dead, suggesting the risk infections could spread is low. The CDC said that cleaning and disinfection practices may have limited the amount of contamination in the home, Bloomberg reported.