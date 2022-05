जानिए रूस के सामने कितना बौना है मोल्दोवा, जहां पुतिन कर सकते हैं हमला, कितनी है सैन्य क्षमता?

International

oi-Abhijat Shekhar

मोल्दोवा, मई 02: यूक्रेन पर आक्रमण के 67 वें दिन, यानि कल रूस ने इस बात की तरफ संकेत दिए थे, कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अगला टारगेट मोल्दोवा हो सकता है, जहां पर आज विस्फोटों की आवाज सुनी जाने की रिपोर्टें आई हैं। कल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुले शब्दों में मोल्दोवा को चेतावनी दी थी, कि 'मोल्दोवा को अपने भविष्य के बारे में चिंता करनी चाहिए। क्योंकि उन्हें नाटो में खींचा जा रहा है।' ऐसे में सवाल ये है, कि आखिर मोल्दोवा से रूस इतना गुस्सा क्यों हैं और अगर मोल्दोवा पर रूस आक्रमण करता है, तो क्या वो अपना बचाव चंद घंटे भी कर पाएगा?

English summary

Russia can attack Ukraine's neighboring state of Moldova at any time, due to which the people of Moldova are in great panic.