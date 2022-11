Milky Way में मिला अबतक सबसे पुराने तारे का अवशेष, इसका 'दुर्लभ' लाल रंग किस बात का है संकेत ? जानिए

International

Milky way galaxy: वैज्ञानिकों को आकाशगंगा में अबतक के सबसे पुराने तारे के अवशेष मिले हैं। यह तारा पृथ्वी के बनने से पहले ही खत्म हो चुका था। आकाशगंगा में मौजूद इस सबसे पुराने तारे को खोजने में सफलता मिली है वार्विक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को। वैज्ञानिकों ने पाया है कि सबसे प्राचीन तारे का अवशेष विशेष लाल रंग में दिखता है और उन्होंने ऐसा होने का कारण भी बताया है। यह तारा white dwarf (सफेद बौना) के रूप में है, जो कि सूर्य समेत लगभग 97% तारों के साथ होना है।

English summary

Milky way galaxy:Scientists have discovered the oldest star in the Milky Way, which is 90 light years away from Earth. This star, which had become a white dwarf, was over before the formation of the Earth