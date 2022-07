फेसबुक पैरेंट Meta ने इतिहास में पहली बार राजस्व में गिरावट दर्ज की, मॉर्क जुकरबर्ग बोले, आ गई 'आर्थिक मंदी'

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 28 जुलाई : फेसबुक और इंस्टाग्राम (Facebook and Instagram) की मूल कंपनी मेटा (Meta) ने दूसरी तिमाही के लिए राजस्व में पहली बार वार्षिक गिरावट दर्ज की, जिसमें 1 प्रतिशत की (Meta reports first ever revenue decline )गिरावट के साथ 28.8 बिलियन अमरीकी डालर की घोषणा की गई। द हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार, कंपनी की शुद्ध आय में भी 36 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जो दूसरी तिमाही के लिए 6.7 बिलियन अमरीकी डालर पर आ गई, जबकि कुल लागत और व्यय 22 प्रतिशत बढ़कर 20.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

English summary

Facebook and Instagram's parent company Meta reported its first-ever yearly decline in revenue for the second quarter, announcing a 1 per cent drop to USD 28.8 billion. As per The Hollywood Reporter, the company also saw net income fall by 36 per cent, landing at USD 6.7 billion for the second quarter, while total costs and expenses rose by 22 per cent to hit USD 20.5 billion.