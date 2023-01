नेपाल में संसद के बाहर युवक ने पेट्रोल छिड़क खुद को लगाई आग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

घायल व्यक्ति को गंभीर अवस्था में कीर्तिपुर के बर्न अस्पताल में ले जाया गया है। इसके साथ ही प्रेम प्रसाद आचार्य के परिजनों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है।

नेपाल में मंगलवार को एक व्यक्ति ने संसद के सामने खुद को आग लगा लिया। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक शख्स की पहचान प्रेम प्रसाद आचार्य के रूप में हुई है। वह इल्लम जिले का निवासी है। 36 वर्षीय प्रेम प्रसाद आचार्य ने संसद भवन से सामने पेट्रोल छिड़ककर खुद के शरीर में आग लगा ली। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि उसने खुद को आग क्यों लगाई और उसने इसके लिए संसद को ही क्यों चुना?

मामले की जांच में जुटी पुलिस

एएनआई के मुताबिक घायल व्यक्ति को गंभीर अवस्था में कीर्तिपुर के बर्न अस्पताल में ले जाया गया है। इसके साथ ही प्रेम प्रसाद आचार्य के परिजनों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है। काठमांडू के एसपी दिनेश राज मैनाली ने एएनआई से बात करते हुए बताया कि प्रेम प्रसाद आचार्य की जान बचा ली गई है लेकिन वह बुरी तरह से झुलस गया है। कीर्तिपुर के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि फिल्हाल आत्मदाह के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

A person sets himself on fire in front of Nepal’s Federal Parliament

The person has been identified as Prem Prasad Acharya from Illam Dist.He’s taken to burn hospital in Kirtipur: DR Mainali, SP of Metropolitan Police Complex Kathmandu to ANI over phone

Source: CCTV Screengrab pic.twitter.com/jYpf9vIUQ0