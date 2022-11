kristallnacht kfc: 'क्रिस्तालनाख्त' की वर्षगांठ मनाने वाला नोटिफिकेशन भेज बुरी तरह फंसा KFC, मांगी माफी

International

oi-Sanjay Kumar Jha

KFC ने जर्मन ग्राहकों को क्रिस्तालनाख्त यानी यहूदी विरोधी नरसंहार को फ्राइड चिकन और पनीर के साथ मनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए माफी मांगी है। फास्ट फूड चेन ने एप यूजरों को बुधवार को एक नोटिफिकेशन भेजा था जिसमें जिसमें ग्राहकों को 1938 के क्रिस्तालनाख्त या 'टूटे शीशों की रात' की 84वीं वर्षगांठ मनाने का सुझाव दिया था। जर्मनी में भारी आलोचना के बाद कंपनी ने इसके लिए माफी मांगी है।

In Germany, Kristallnacht is now more commonly known as Reichpogromnacht ( Third Reich Pogrom Night) because “Crystal night” doesn’t properly characterise the atrocities committed. Chicken for pogrom, yay capitalism. 🤦 https://t.co/2CsIi7RsgR pic.twitter.com/LH08av4Q5t