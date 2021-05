Gaza City में Live Reporting कर रही थी जर्नलिस्ट, बगल वाली बिल्डिंग पर गिरा रॉकेट, फिर भी डटी रही रिपोर्टर

International

oi-Abhijat Shekhar

गाजा, मई 14: इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग के हालात हैं और छोटी-मोटी युद्ध लगातार चल भी रही है। इन सबके बीच दुनियाभर के जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग करने के लिए येरूशल और गाजा सिटी में पहुंच चुके हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इतिहास में कई बार ऐसा हो चुका है जब युद्ध को कवर करने के दौरान पत्रकारों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और गाजा सिटी में भी एक महिला जर्नलिस्ट अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग करती रही। गाजा में जिस वक्त महिला पत्रकार रिपोर्टिंग कर रही थी उसी वक्त महिला से कुछ दूर जाकर रॉकेट गिरा। लेकिन इसके बाद भी महिला रिपोर्टिंग से पीछे नहीं हटी और जान-जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग करती रही। ये पत्रकार अलजजीरा के लिए रिपोर्टिंग कर रही थीं।

English summary

In the midst of the ongoing conflict between Israel and Palestine, a female journalist kept reporting live even after a rocket fell on the adjacent building.