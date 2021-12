बाइडेन ने किया था 'अपमान', आज पुतिन-शी जिनपिंग मिलकर बनाएंगे अमेरिका के खिलाफ प्लान

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को/बीजिंग, दिसंबर 15: अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन मिलकर एक साथ कमर कसने वाले हैं। खासकर पिछले हफ्ते जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतांत्रिक शिखर सम्मेलन में रूस और चीन, दोनों को दरकिनार कर दिया, उसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पहली वर्चुअल मुलाकात होने वाली है। यूक्रेन को लेकर जहां रूस और अमेरिका में तनाव काफी बढ़ा हुआ है, वहीं ताइवान पर चीन के सामने अमेरिका खड़ा है, लिहाजा ऐसी उम्मीद है कि, दोनों देश आज मिलकर अमेरिका को रोकने का कोई प्लान बना सकते हैं।

क्या दोस्त इजरायल की वजह से भारत की हरनाज कौर बनी मिस यूनिवर्स? क्यों उठ रहे 'सुंदरता' पर सवाल

English summary

Xi Jinping and Vladimir Putin will have a virtual meeting today amid tensions with America, in which a direct message can be sent to Biden.