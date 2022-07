मिल गई अब तक की सबसे पुरानी गैलैक्सी! जेम्स वेब टेलीस्कोप ने दिखाया कमाल

International

oi-Artesh Kumar

वॉशिंगटन, 21 जुलाई: जेम्स वेब टेलीस्कोप (James Webb Telescope) की तस्वीरों ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अब तक की सबसे पुरानी गैलेक्सी को खोजने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है (James Webb telescope may have found the oldest known galaxy)। इस गैलेक्सी का नाम Glass-Z13 है। शोधकर्ता बताते हैं कि, ये गैलेक्सी ब्रह्मांड के बनने मतलब बिग बैंग के लगभग 30 करोड़ साल बाद ही बन गई थी। इससे पहले सबसे पुरानी गैलेक्सी का रिकॉर्ड हबल टेलीस्कोप के पास था। हबल ने 2016 में GN-Z11 गैलेक्सी की खोज की थी। GN-Z11 बिग बैंग के लगभग 40 करोड़ साल बाद बनी थी।

Just a week after its first images were shown to the world, the James Webb Space Telescope may have found a galaxy that existed 13.5 billion years ago, a scientist who analysed the data said on Wednesday. Known as GLASS-z13, the galaxy dates back to 300 million years after the Big Bang, about 100 million years earlier than anything previously identified, Rohan Naidu of the Harvard Center for Astrophysics told AFP.