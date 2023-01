इजरायल और फिलिस्तीन में चरम पर तनाव, पूर्वी येरूशलम में अज्ञात शख्स ने की भारी गोलीबारी, 7 मरे

इजरायल और फिलिस्तीन के बीच साल 1948 से ही तनाव है और दोनों देशों के बीच अकसर झड़प होते रहते हैं।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Israel News: इजरायल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से विवाद काफी बढ़ा हुआ है और एक दिन पहले वेस्ट बैंक में एक घातक इजरायली आर्मी स्ट्राइक के बाद हिंसा की वृद्धि हो गई है। वहीं, ताजा मामले में एक बंदूकधारी ने पूर्वी यरुशलम में एक इजरायली बस्ती में एक पूजा स्थल के पास कम से कम सात लोगों की हत्या कर दी गई है। शुक्रवार की गोलीबारी के बाद, मैगन डेविड एडोम इमरजेंसी सेवा ने कहा है, कि वह कम से कम 10 घायलों का इलाज कर रही है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है।



इजरायल-फिलिस्तीन में फिर भड़की लड़ाई, जानिए आग भड़काने वाला 'इस्लामिक जिहाद' संगठन क्या है?

English summary

At least seven people have been killed after an unknown assailant opened fire in East Jerusalem. At the same time, Israel has said that it will give a befitting reply.