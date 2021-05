VIDEO: इजरायली एयरफोर्स ने गाजा में की एयर स्ट्राइक, मीडिया हाउस के दफ्तर समेत पूरी इमारत को उड़ाया

International

oi-Ashutosh Tiwari

गाजा पट्टी, 15 मई: अमेरिका समेत कई देशों की मध्यस्थता का इजरायल और फिलिस्तीन विवाद पर कोई असर नहीं पड़ा। फिलिस्तीन की ओर से कट्टरपंथी संगठन हमास ने मोर्चा संभाल लिया है। साथ ही उसकी ओर से लगातार इजरायल की सीमा पर राकेट दागे जा रहे हैं। जिस वजह से लगातार इजरायल डिफेंस फोर्स भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इजरायल की वायुसेना ने गाजा में स्थित एक बहुमंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया।

Israel-Gaza Conflict: इजरायल ने गाजा में Media Building को गिराया- AFP | वनइंडिया हिंदी

इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) के मुताबिक गाजा पट्टी में एक बहुमंजिला इमारत थी, जिसमें द एसोसिएटेड प्रेस और अल-जजीरा जैसे मीडिया संस्थानों का ऑफिस था। आरोप है कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल हमास के आतंकी छिपने के लिए करते थे, जिस वजह से शनिवार को इजरायल एयरफोर्स के लड़ाकू विमान गाजा की सीमा में गए। साथ ही लेजर गाइडेड मिसाइल से इमारत को गिरा दिया। IDF के मुताबिक उन्होंने ऑपरेशन से पहले लोगों को इमारत खाली करने के लिए कह दिया था।

Israel just bombed Al-Jalaa Building in #Gaza which is mostly media offices, on live television with the Israeli officer confidently saying staff can’t even grab their equipment and building will be bombed any minute. #Gaza #Palestine pic.twitter.com/a12kHhzuj4