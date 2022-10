महसा अमीनी की खबर ब्रेक करने वाली पत्रकार को बताया 'CIA' एजेंट, ईरान पुलिस ने जेल में डाला, जिंदगी हुई नर्क!

International

oi-Artesh Kumar

ईरान में 22 साल की कुर्द युवती महसा अमीनी (Mahsa Amini) की मौत की खबर फैलाने वाले दो महिला पत्रकारों को सीआईए एंजेट (CIA Agent) करार दिया गया है। महसा की मौत की सूचना सबसे पहले नीलोफर हमीदी (Niloofar Hamedi) और इलाहे मोहम्मदी ( Elahe Mohammadi) ने दी थी। बता दें कि महसा की मौत ईरान की मोरैलिटी पुलिस कस्टडी में हुई थी। पुलिस का कहना था कि उसने ठीक से हिजाब को नहीं पहना था।

English summary

Two journalists who first broke the news of the death of 21-year-old Mahsa Amini in Iran have been branded as CIA agents. Mahsa Amini's death was first reported by Niloofar Hamedi and Elahe Mohammadi. She died under Iran morality police’s custody as she was arrested for not wearing her hijab properly.