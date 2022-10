Iran Anti-Hijab Protest: मशहूर शेफ की पीट-पीटकर हत्या! बर्थडे से एक दिन पहले सुरक्षा बलों ने छीन ली जिंदगी!

International

oi-Artesh Kumar

ईरान (Iran Anti-Hijab Protest) में बुधवार को एंटी हिजाब प्रोटेस्ट के दौरान एक 19 साल का सेलिब्रिटी शेफ (Celebirity chef) मारा गया। वह 27 अक्टूबर को अपना 20वां जन्मदिन मनाने वाला था। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी प्रदर्शन के क्रम में सुरक्षाबलों ने बुधवार (26 अक्टूबर) को सेलिब्रिटी शेफ महरशाद शाहिद (Mehrshad Shahidi) की पीट-पीटकर हत्या कर दी। उसे ईरान का जेमी ओलिवर ( Iran's Jamie Oliver) कहा जाता था। उसकी मौत से उसके फैंस काफी दुखी हो गए हैं। उसके इंस्टाग्राम पर काफी सारे फैन फॉलोइंग थे।

English summary

Celebirity chef Mehrshad Shahidi also called Iran's Jamie Oliver was beaten to death by security forces amid anti-hijab protests in the country. Thousands marched on Saturday during the funeral for Mehrshad Shahidi. He was killed a day before his 20th birthday, The Telegraph reported.