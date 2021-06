जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति केनेथ डेविड कौंडा का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

International

oi-Love Gaur

लुसाका, जून 17: अफ्रीकी देश जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति केनेथ डेविड कौंडा का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मोदी ने ट्वीट करके उनको श्रद्धाजंलि दी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक सम्मानित विश्व नेता और राजनेता डॉ. केनेथ डेविड कौंडा के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनके परिवार और जाम्बिया के लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना।

कैबिनेट सचिव साइमन मिती ने बताया कि 97 वर्षीय कौंडा का दोपहर 2:30 बजे निधन हो गया। जाम्बिया की राजधानी लुसाका में एक सैन्य अस्पताल में सोमवार को उनको भर्ती कराया गया था। वहीं जाम्बिया के राष्ट्रपति एडगर लुंगु ने कहा कि आज दोपहर कौंडा के निधन के बारे में बड़े दुख के साथ पता चला। लुंगु ने गुरुवार को अपने फेसबुक पेज पर लिखा, "पूरे देश की ओर से और अपनी ओर से मैं प्रार्थना करता हूं कि पूरे कौंडा परिवार को सांत्वना मिले क्योंकि हम अपने पहले राष्ट्रपति और सच्चे अफ्रीकी आइकन का शोक मनाते हैं।

Saddened to hear of the demise of Dr. Kenneth David Kaunda, a respected world leader and statesman. My deepest condolences to his family and the people of Zambia.