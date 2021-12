दादा थे गिरमिटिया मजदूर, पोता बना दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा जज, जानिए कौन हैं नरेन्द्रन कोलापेन

International

oi-Abhijat Shekhar

जोहानिसबर्ग, दिसंबर 25: भारतीय मूल के नरेंद्रन 'जोडी' कोलापेन को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ, संवैधानिक न्यायालय में न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने शुक्रवार को सार्वजनिक साक्षात्कार की लंबी प्रक्रिया के बाद संवैधानिक कोर्ट में 64 वर्षीय कोलापेन और राममाका स्टीवन मथोपो की नियुक्ति की घोषणा की है।

English summary

The British took the grandfather to South Africa by making an indentured laborer, now the grandson became the biggest justice of the country.