अमेरिका में भारतीय विदेश मंत्री, चीन-वैक्सीन और व्यापार को लेकर बेहद महत्वपूर्ण समझौते

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, मई 29: भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उनकी जो बाइडेन प्रशासन के साथ काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है और दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए हैं। भारत और अमेरिका के बीच वैक्सीन को लेकर बात हुई है वहीं द्विपक्षीय व्यापार को लेकर भी टीम बाइडेन और भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बीच बेहद महत्वपूर्ण बातचीत की गई है। पश्चिमी एशिया में चीन द्वारा छोटे देशों को धमकाने और क्वाड के मुद्दे पर भी भारत और अमेरिका के बीत बेहद अहम बातचीत की गई है।

वैक्सीन पर एस. जयशंकर

वैक्सीन को लेकर भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने वादा किया है कि कोरोना संकट से निपटने के लिए अमेरिका भारत को वैक्सीन देगा। भारतीय विदेश मंत्री ने हालांकि ये नहीं कहा कि अमेरिका से भारत को वैक्सीन की कितनी डोज मिलेंगी लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि अमेरिका से 'रेडी टू यूज' वैक्सीन भारत को मिलेगा। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि 'अमेरिका की एफडीए ने जिन जिन वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दे रखी है, उन वैक्सीन को हमने भी अमेरिका से खरीदने की इजाजत दे दी है।' भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि 'मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका में वैक्सीन का उत्पादन और तेजी से बढ़ेगा और वैक्सीन को लेकर दूसरे चैनलों के जरिए भी हमारी बात होगी। मुझे लगता है कि वैक्सीन पर अमेरिकी प्रशासन आने वाले वक्त में अपना मन बनाएगा'

We have clarity on Quad, it fills a very important gap that emerged in contemporary times, where there are global/regional requirements, which can't be filled by a single country or even be filled by one bilateral relation & which isn't being addressed at multilateral level: EAM pic.twitter.com/hq2OFOW7Tp