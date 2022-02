यूक्रेन में जारी तनाव के बीच भारतीय दूतावास ने दी देश छोड़ने की सलाह, कहा- जरूरी ना हो तो यहां से निकल जाएं

International

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, फरवरी 20। यूक्रेन में जारी तनाव की स्थिति के बीच भारतीय दूतावास ने अपने लोगों को देश छोड़ने की सलाह दी है। रविवार को यूक्रेन के कीव में स्थित भारतीय दूतावास की ओर जारी आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, जिन भारतीय छात्रों या नागरिकों का यूक्रेन में रहना अधिक आवश्यक नहीं है, वो यहां से जल्द से निकल जाएं। दूतावास की ओर से कहा गया है कि जो भारतीय छात्र वापस अपने देश लौटना चाहते हैं, वो चार्टर विमान के अपडेट के लिए स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स से संपर्क में रहें।

यूक्रेन से भारत लौटने के लिए अपनाएं ये तरीके

दूतावास के अधिकारियों ने कहा है कि यूक्रेन में स्थिति लगातार तनावपूर्ण हो रही है, ऐसे में किसी भी तरह की अनिश्चितताओं को देखते हुए, सभी भारतीय नागरिकों, जिनका यहां रहना अधिक आवश्यक नहीं है सभी भारतीय छात्रों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी जाती है। दूतावास की ओर से कहा गया है कि जो भी लोग भारत लौटना चाहते हैं वो यूक्रेन के विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश मंत्रालय से भी संपर्क कर सकते हैं। दोनों ही जगह एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें 24 हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध है।

In view of continued tensions in Ukraine, all Indian nationals whose stay is not deemed essential and all Indian students are advised to leave Ukraine temporarily. Indian students are advised to also get in touch with respective student contractors for updates on charter flights pic.twitter.com/2rHZ5lX0QA