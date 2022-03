UNSC में ‘दोस्त’ रूस के साथ खड़ा हुआ भारत! यूक्रेन में अमेरिका के खिलाफ जांच की मांग, बढ़ेगा तनाव?

International

oi-Abhijat Shekhar

न्यूयॉर्क, मार्च 13: रूस और यूक्रेन की बीच चल रही भीषण लड़ाई में पहली बार भारत ने यूएनएससी में खुलकर रूस का पक्ष ले लिया है या फिर ऐसा कहें, कि रूस ने ऐसा कदम उठाया, कि भारत को मजबूर होकर रूस का साथ देना पड़ा है। जिसके बाद अब बहुत संभावना है, कि आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ जाए और पश्चिमी देशों से भी भारत के संबंधों में कड़वाहट आए। अब तक भारत ने यूक्रेन युद्ध पर 'तटस्थ' रूख अपनाया था, लेकिन यूक्रेन में क्या अमेरिका जैविक हथियार बना रहा या नहीं बना रहा है, इसको लेकर भारत को रूस के साथ आना पड़ा है।

English summary

During the meeting on Biological Weapons at the UNSC, India has directly supported Russia and supported the demand for an investigation against the US.