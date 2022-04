श्रीलंका में ड्रैगन के ‘जहाज’ को डुबोया, छीन लिया मेगा प्रोजेक्ट, फिर भी जाफना में क्यों फंस गया भारत?

International

oi-Abhijat Shekhar

जाफना, अप्रैल 19: श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में स्थिति जाफना प्रायद्वीप में चीन को बहुत बड़ा झटका देते हुए भारत ने रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले मेगा प्रोजेक्ट को अपने पाले में कर लिया है और श्रीलंका की सरकार के साथ भारत ने जाफना प्रांत में अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता कर लिया है। जाफना प्रांत से चीन को बेदखल करना भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चीन आने वाले वक्त में इस जगह से भारत के लिए बड़ी मुसीबतें पैदा कर सकता था।

English summary

How did India overturn China's bet in Sri Lanka and how an old problem has come up before India?