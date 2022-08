बाढ़ से पूरी तरह 'टूट' गया पाकिस्तान! भारत की तरफ शहबाज की नजर, पीएम मोदी से मदद की गुहार!

International

इस्लामाबाद/नई दिल्ली: पाकिस्तान में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ के कारण हजारों लोग अब तक मारे जा चुके हैं। खबर के मुताबिक, पाकिस्तान को कुदरत की इस आपदा में 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। इस मुश्किल घड़ी में उसे अपने पड़ोसी देश भारत की याद आई है। खबर के मुताबिक, पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को फिर से शुरू करने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि, नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है कि, वह व्यापार के सामान्यीकरण के संदर्भ में फिलहाल ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा। हालांकि, भारत शहबाज शरीफ सरकार के विशेष अनुरोध पर पाकिस्तान को उसके मुश्किल घड़ी में मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है।

Resumption of two-way trade between India and Pakistan will “not happen” any time soon and certainly not before both decide to have normal diplomatic ties with the reinstatement of envoys in each country, official sources told ThePrint.