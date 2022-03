गर्व की बात: भारत ने शुरू किया 5.5 जेनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट का निर्माण, 'त्रिशक्ति' की बराबरी

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, मार्च 14: रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए भारत ने स्टील्थ टेक्नोलॉजी के तहत फाइटर जेट का निर्माण शुरू कर दिया है और इसके साथ भी भारत रूस, अमेरिका और चीन के उस विशेष क्लब में शामिल हो गया है, जिसके पास स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। सबसे खास बात ये है, कि भारत स्वदेश में ही 'इंडियाज एडवांस मीडिया कॉम्बेट एयरक्राफ्ट' (AMCA) का निर्माण कर रहा है। आईये जानते हैं, क्यों भारत के लिए ये गर्व की बात है और कैसे धीरे धीरे भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर है। (सभी तस्वीर- फाइल)

English summary

India has started manufacturing 5.5 stealth fighter jets indigenously and with the manufacture of this fighter aircraft, India will stand in the categories of China, America and Russia.