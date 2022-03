रूस से भारी डिस्काउंट पर तेल खरीद सकता है भारत, पुतिन के ऊपर पीएम मोदी का अहसान! अमेरिका का चढ़ेगा पारा?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/मॉस्को, मार्च 15: विदेशी मीडिया 'डेली मेल' ने भारत सरकार के उच्च अधिकारियों के हवाले से दावा किया है, कि भारत सरकार रूस से भारी डिस्काउंट पर कच्चे तेल का आयात कर सकती है। डेली नेल ने दावा किया है कि, भारत सरकार रूस से भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदने के लिए तैयार है और अगर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, तो इस वक्त, जब रूस पर तमाम पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, उस वक्त रूस के लिए ये सबसे बड़ी राहत की बात होगी।

English summary

India can buy oil from Russia at huge discount. Why would America be angry with the decision of the Modi government?