चीन से तनाव के बीच भारत-ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक, हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर बड़ा फैसला

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली/कैनबरा 22 जून : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उनके समकक्ष रिचर्ड मार्लेस के बीच बुधवार को द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी "मुक्त, खुले, समावेशी और समृद्ध" हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि, भारत और ऑस्ट्रेलिया लोकतांत्रिक मूल्यों का साझा करते हैं। एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के लिए समान दृष्टिकोण रखते हैं।

English summary

Defence Minister Rajnath Singh on Wednesday said that Australia is a proven and trusted partner of India and both the nations share democratic values and common visions for a free and open Indo-Pacific.