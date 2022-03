आज भारत-ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन, दोनों देशों के PM होंगे शामिल, फ्री व्यापार पर बनेगी बात?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, मार्च 21: भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानंमत्री स्कॉट मॉरिसन आज एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे और दोनों देशों के बीच होने वाला ये शिखर सम्मेलन कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं।

English summary

The second round of virtual summit between India and Australia will be held today, in which many issues including trade, mining will be discussed.