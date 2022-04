‘कूटनीति से ही शांति संभव है’… UNSC में भारत ने फिर दिखाई समझदारी, रूस बोला, हम देंगे हर मदद

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अप्रैल 20: यूक्रेन युद्ध की शुरूआत से ही भारत लगातार अपने व्यक्तव्य पर कायम है, कि कूटनीति से ही शांति संभव है और रूस-यूक्रेन में शांति का रास्ता सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी का ही है और भारत अपने कदम पर आज भी कायम है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने रूस-यूक्रेन विवाद पर एक बार फिर से बयान जारी किया है, लेकिन अब जबकि युद्ध के 2 महीने पूरे होने वाले हैं.... भारत ने अभी भी रूस की निंदा नहीं दी है।

English summary

India has once again advised both the countries to proceed through the path of diplomacy in the meeting of the United Nations Security Council.