आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका में बुरी तरह बिगड़े हालात, पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी-लंबी कतारें, दो मरे

International

oi-Abhijat Shekhar

कोलंबो, मार्च 21: ऐतिहासिक आर्थिक संकट में फंसे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ गई है और श्रीलंका में पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, क्योंकि पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो रही हैं। वहीं, श्रीलंका के अधिकारियों ने कहा है कि, ईंधन के लिए लंबी कतारों में इंतजार करते हुए श्रीलंका में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई है। श्रीलंका में रोजमर्रा की सामानें काफी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं और दूध की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, कि लोग 100-100 ग्राम दूध खरीदने पर मजबूर हैं।

बर्बाद होने के बाद भी सरेंडर से इनकार, युद्ध के 26वें दिन जेलेंस्की ने फिर भरी हुंकार, बाइडेन जाएंगे पोलैंड

English summary

After the economic crisis in India's neighboring country Sri Lanka, the situation has become very bad and people have lost their lives due to the oil crisis.