23 साल बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का होगा रूस दौरा, क्या पुतिन ने बदल दी भारत को लेकर विदेश नीति?

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद/मॉस्को, फरवरी 07: पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सोमवार को कहा है कि, प्रधानमंत्री इमरान खान इस महीने रूस की यात्रा करेंगे और ये पहला मौका होगा, जब इमरान खान रूस की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा कि, पीएम इमरान खान को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मास्को में आमंत्रित किया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं, कि क्या रूस भारत को लेकर अपनी विदेश नीति बदल रहा है और क्या भारत और रूस के बीच जो अभी तक मजबूत दोस्ती रही है, क्या वो अब टूटने जा रही है?

English summary

Pakistani Prime Minister Imran Khan will visit Russia for the first time, after which the question is, has Putin changed his foreign policy regarding India?